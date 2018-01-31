В мире |

Президент Академии звукозаписи США Нил Портнов прокомментировал недовольства публики из-за того, что на премии "Грэмми-2018" награды получали в основном мужчины. Он заявил, что женщинам стоит потрудиться, чтобы побеждать, и столкнулся с яростной критикой феминисток, пишет Variety.

Единственной женщиной, получившей статуэтку на церемонии, стала канадская соул-певица Алессия Кара, победившая в номинации "Лучший новый артист".

Многих интернет-пользователей возмутила эта ситуация. Они запустили в Twitter хэштег #grammyssomale (""Грэмми" такая мужская"), выступив за принципы гендерного равенства. Портнов в ответ на это заявил, что женщин, которые готовы напрячься и потрудиться, ждут в индустрии с распростертыми объятиями. Его фраза вызвала еще больший гнев сторонников феминизма.

В этом году #Grammys так старались не быть обвиненными в расизме и дать кучу наград цветному парню, что не заметили как превратили всю церемонию в сексистский праздник #GrammysSoMale

"То, что президент "Грэмми" сказал о женщинах и про "напрячься" чтобы создавать творения, достойные наград, — свидетельство того, что он никогда не общался с женщинами. Они и так "напрягаются", просто выживая и доставая средства, чтобы творить", — написала @hentaiphd.

Слова Портнова также раскритиковали певицы Pink, Кэти Перри и Игги Азалия.

"Я считаю, что каждая женщина в индустрии развлечений трудилась, не покладая рук, а потом наталкивалась на закрытую дверь в клуб "только для мальчиков"", — написала Азалия.

60-я церемония вручения "Грэмми" прошла в ночь на понедельник в Нью-Йорке. Награда присуждается Американской академией звукозаписи.

На предыдущей церемонии произошел скандал из-за того, что награда за лучший альбом досталась британской певице Адель. Многие зрители посчитали, что статуэтка должна была уйти Бейонсе. Бывший лидер группы Village People Виктор Уиллис обвинил организаторов в том, что они якобы создали специальный комитет, препятствующий присуждению наград темнокожим исполнителям.