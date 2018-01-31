В мире |

Женщины из демократической партии США поддержали движение против харассмента Time’s Up, сообщает Footwear News.

Демократки появились на официальном мероприятии State of the Union Address (ежегодном обращении президента США к конгрессу) исключительно в черных платьях и костюмах с черными аксессуарами. Они поддержали таким образом представителей киноиндустрии, которые основали движение Time’s Up в знак протеста против харассмента и сексуального насилия.

Members of Congress, standing for safety and equity in the workplace at the #SOTU. Across all industries, the message is still the same: #TIMESUP pic.twitter.com/xHTZkmUD7V — TIME'S UP (@TIMESUPNOW) 31 января 2018 г.

Фотографии политиков, размещенные в Twitter, вызвали недовольство пользователей. Так, юзер @Heyyoudrammie спросила, не хотят ли политики "заняться реальной работой, за которую им платят деньги", а @VKalaitzidis заявил, что "носить очень дорогую черную одежду куда проще, чем защищать тех, кто подвергся сексуальному насилию".

В начале января 2018 года гости прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" появились на ней в платьях и костюмах черного цвета. Таким образом они присоединились к движению Time's Up, направленному на защиту от сексуальных домогательств и дискриминации в киноиндустрии.

Это движение возникло после того, как в октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Среди них были актрисы Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли.