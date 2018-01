В мире |

Женщины из демократической партии США поддержали движение против харассмента Time’s Up, сообщает Footwear News.

Демократки появились на официальном мероприятии State of the Union Address (ежегодном обращении президента США к конгрессу) исключительно в черных платьях и костюмах с черными аксессуарами. Они поддержали таким образом представителей киноиндустрии, которые основали движение Time’s Up в знак протеста против харассмента и сексуального насилия.

Members of Congress, standing for safety and equity in the workplace at the #SOTU. Across all industries, the message is still the same: #TIMESUP pic.twitter.com/xHTZkmUD7V