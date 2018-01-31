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Кабинет министров Украины исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка государств, операции с резидентами которых контролируются Украиной для целей трансфертного ценообразования (ТЦО).

"Мы постоянно мониторим налоговые системы разных стран и формируем списки требований к украинским компаниям, которые работают с этим странами, чтобы они отчитывались о своей прибыли и т.д. Недавно было принято решение правительством, внесено Минфином о расширении этого списка. Туда вошли Эстония, Латвия, Грузия, и наши партнеры были обеспокоены этим вопросом. Поскольку этот вопрос очень чувствителен для наших партнеров, мы сегодня примем решение, чтобы отменить эти требования к Эстонии, Латвии, Грузии, и я бы включил сюда Венгрию", - сказал премьер Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

Соответствующее решение правительство поддержало.

Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, решение в декабре об их включении было принято без необходимого согласования с этими странами партнерами, поэтому теперь правительство и Минфин возьмут два месяца на консультации.

Принятое постановление вступило в силу с 1 января 2018 года и вызвало резкие протесты со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, в которых работает закон о налоге на выведенный капитал вместо привычного закона о налоге на прибыль.

Во вторник МИД Латвии также вручил ноту временному поверенному в делах Украины, призвав Украину предпринять необходимые меры, чтобы Латвия была исключена из списка оффшоров.

Ранее в МИД Латвии уже заявили, что включение Украиной Латвии в список офшоров является ошибкой. Представители МИД связались с правительством Украины, чтобы обсудить меры по ее устранению.