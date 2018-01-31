Ледовый комбайн въехал в журналистов во время интервью

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В мире | 31 января 2018 года, 16:01

Игрок хоккейного клуба Straubing Tigers Штефан Лойбл чуть не попал под ледовый комбайн во время интервью.

Хоккеист разговаривал с журналистами во время перерыва матча. Он вовремя заметил надвигающуюся машину и успел отпрыгнуть в сторону.

В результате комбайн сбил двух телевизионных работников, но их травмы оказались несерьезными.

Источник: ria.ru

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