Ледовый комбайн въехал в журналистов во время интервью
В мире | 31 января 2018 года, 16:01
Игрок хоккейного клуба Straubing Tigers Штефан Лойбл чуть не попал под ледовый комбайн во время интервью.
Хоккеист разговаривал с журналистами во время перерыва матча. Он вовремя заметил надвигающуюся машину и успел отпрыгнуть в сторону.
В результате комбайн сбил двух телевизионных работников, но их травмы оказались несерьезными.
Stefan Loibl ist aktuell nicht aufzuhalten!!!— Straubing Tigers (@straubingtigers) 30 января 2018 г.
Erst ist er zu flink für die Haie, dann weicht er geschickt der Eismaschine aus.
Zum Glück ist weder den TelekomSport-Jungs noch Stefan etwas passiert.
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Источник: ria.ru