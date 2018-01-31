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Игрок хоккейного клуба Straubing Tigers Штефан Лойбл чуть не попал под ледовый комбайн во время интервью.

Хоккеист разговаривал с журналистами во время перерыва матча. Он вовремя заметил надвигающуюся машину и успел отпрыгнуть в сторону.

В результате комбайн сбил двух телевизионных работников, но их травмы оказались несерьезными.

Stefan Loibl ist aktuell nicht aufzuhalten!!!



Erst ist er zu flink für die Haie, dann weicht er geschickt der Eismaschine aus.



Zum Glück ist weder den TelekomSport-Jungs noch Stefan etwas passiert.



Alle Spiele, alle Tore - https://t.co/bAkWOxGbeL pic.twitter.com/iNc5OerhVk — Straubing Tigers (@straubingtigers) 30 января 2018 г.

Источник: ria.ru