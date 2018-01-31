Президент России попросил прощения у спортсменов (8)

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В мире | 31 января 2018 года, 15:08

Президент России Владимир Путин попросил прощения у спортсменов за то, что страна не смогла защитить их интересы в ходе допингового скандала, развернувшегося в преддверии Олимпийских игр-2018.

Такое заявление глава российского государства сделал на встрече с российскими спортсменами-участниками Олимпиады в Пхенчхане, передает РИА Новости.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 8
шустрый2 часа назад
Да не президент виноват,а всякие Мутко с ебанько впридачу....
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Светлана1 час назад
" У каждой проблемы есть имя и фамилия" )))
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ТТ1 час назад
вот, первый шаг в правильном направлении

2-й, (как я вижу) - попросить прощения у россиян (можно в прощенное воскресенье) за этот вселенский позор - речь не о недопуске на ОИ (хотя уже и это, само по себе неслаханный позор для такой страны, как Россия (с учетом ее престижа в спорте во времена "уныло-постылого советского прошлого":-)((), а об истинных причинах этого недопуска)

ну а 3-1й логический шаг - начать переформатирование системы и аппарата управления, выгребая из нее тупых подхалимов и ставленников тех, чьи лапы поволосатее

И ещё - хорошо бы начать "движение России вверх" хотя бы с того, чтобы устраивать массовые заседания с доверенными лицами (самыми крутыми спецами страны) и вообще любые заседания по поводу бла-бла-бла об "интенсификации и ускорении..." в НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
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