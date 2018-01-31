Президент России попросил прощения у спортсменов (8)
В мире | 31 января 2018 года, 15:08
Президент России Владимир Путин попросил прощения у спортсменов за то, что страна не смогла защитить их интересы в ходе допингового скандала, развернувшегося в преддверии Олимпийских игр-2018.
Такое заявление глава российского государства сделал на встрече с российскими спортсменами-участниками Олимпиады в Пхенчхане, передает РИА Новости.
Источник: Lenta.ru
2-й, (как я вижу) - попросить прощения у россиян (можно в прощенное воскресенье) за этот вселенский позор - речь не о недопуске на ОИ (хотя уже и это, само по себе неслаханный позор для такой страны, как Россия (с учетом ее престижа в спорте во времена "уныло-постылого советского прошлого":-)((), а об истинных причинах этого недопуска)
ну а 3-1й логический шаг - начать переформатирование системы и аппарата управления, выгребая из нее тупых подхалимов и ставленников тех, чьи лапы поволосатее
И ещё - хорошо бы начать "движение России вверх" хотя бы с того, чтобы устраивать массовые заседания с доверенными лицами (самыми крутыми спецами страны) и вообще любые заседания по поводу бла-бла-бла об "интенсификации и ускорении..." в НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ