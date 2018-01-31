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Президент России Владимир Путин попросил прощения у спортсменов за то, что страна не смогла защитить их интересы в ходе допингового скандала, развернувшегося в преддверии Олимпийских игр-2018.

Такое заявление глава российского государства сделал на встрече с российскими спортсменами-участниками Олимпиады в Пхенчхане, передает РИА Новости.