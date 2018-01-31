Украина укрепит границу с Россией вертолетами (8)
В мире | 31 января 2018 года, 18:11
Границу Украины с сопредельными государствами, в том числе с Россией, укрепят новой боевой техникой, мобильными группами пограничников и вертолетами. Об этом сообщает ТСН.
Украинским пограничникам в 2018 году будет выделено 9 миллиардов гривен (около 26 млн евро), из которых 1,3 миллиарда гривен пойдут на новые вертолеты.
"Граница будет оборудована как отечественными вертолетами, так и вертолетами марки Airbus. На этих вертолетах будет соответствующее оборудование", — сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Первый отряд боевых машин должен появиться уже через месяц.
Источник: lenta.ru
Фото: airbushelicopters.asia
Сеня уже границу "укрепил" ,проЖектом - великая СТЕНА ХОХЛОВ !Благополучно плавает в Майами ... Рада не может найти собранные на оборону деньги...Кто-то новый проЖект замутил ?
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Дурень,определись с понятием кто такой патриот,и не лезь в дела других государств.Защищай и хвали свою Латвию.
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nu tu daunis
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