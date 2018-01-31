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Границу Украины с сопредельными государствами, в том числе с Россией, укрепят новой боевой техникой, мобильными группами пограничников и вертолетами. Об этом сообщает ТСН.

Украинским пограничникам в 2018 году будет выделено 9 миллиардов гривен (около 26 млн евро), из которых 1,3 миллиарда гривен пойдут на новые вертолеты.

"Граница будет оборудована как отечественными вертолетами, так и вертолетами марки Airbus. На этих вертолетах будет соответствующее оборудование", — сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Первый отряд боевых машин должен появиться уже через месяц.

Источник: lenta.ru

Фото: airbushelicopters.asia