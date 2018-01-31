Украина укрепит границу с Россией вертолетами (8)

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В мире | 31 января 2018 года, 18:11

Границу Украины с сопредельными государствами, в том числе с Россией, укрепят новой боевой техникой, мобильными группами пограничников и вертолетами. Об этом сообщает ТСН.

Украинским пограничникам в 2018 году будет выделено 9 миллиардов гривен (около 26 млн евро), из которых 1,3 миллиарда гривен пойдут на новые вертолеты.

"Граница будет оборудована как отечественными вертолетами, так и вертолетами марки Airbus. На этих вертолетах будет соответствующее оборудование", — сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Первый отряд боевых машин должен появиться уже через месяц.

Источник: lenta.ru

Фото: airbushelicopters.asia

Комментарии 8
Alex1 час назад
Сеня уже границу "укрепил" ,проЖектом - великая СТЕНА ХОХЛОВ !Благополучно плавает в Майами ... Рада не может найти собранные на оборону деньги...Кто-то новый проЖект замутил ?
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Чуб1 час назад
Дурень,определись с понятием кто такой патриот,и не лезь в дела других государств.Защищай и хвали свою Латвию.
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lol1 час назад
nu tu daunis
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