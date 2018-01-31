На свитерах олимпийской сборной Норвегии обнаружили символику СС (3)

фото

В мире | 31 января 2018 года, 19:03

Пользователи сети разглядели на свитерах горнолыжной сборной Норвегии нацистскую символику, пишет Daily Mail.

На темно-серых джемперах, подготовленных для Олимпиады в Пхенчхане, вышиты две руны, которые пришли из древнескандинавской мифологии.

Первая из них, символизирующая бога Тора, повсеместно использовалась в Третьем рейхе. В частности, эмблемы с ее изображением получали выпускники юнкерских училищ СС. Вторая — древо жизни Иггдрасиль — по сей день популярна у скандинавских неонацистов.

Как сообщает издание, несколько спортсменов сборной уже отказались носить свитера. В компании, представившей форму, отметили, что не будут снимать продукцию с производства, поскольку изображенная на ней символика является "частью скандинавской культуры".

Источник: ria.ru

Фото: twitter.com/dale_of_norway

Комментарии 3
Garik32 минуты назад
Опа! Иесалниекс еще и вяжет?!
1
Ответить
Рижанин27 минут назад
Печально когда страна Эдварда Грига вновь становится страной Видкуна Квислинга
2
Ответить
Коська15 минут назад
Хули там шведские руны....,вон у нас возле обоссанной милды настоящие сс-овцы бродят....
И не сразу разберёшь, от милды так ссаками воняет или от тех недобитков в форме сс ...
1
Ответить