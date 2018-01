В мире |

Пользователи сети разглядели на свитерах горнолыжной сборной Норвегии нацистскую символику, пишет Daily Mail.

На темно-серых джемперах, подготовленных для Олимпиады в Пхенчхане, вышиты две руны, которые пришли из древнескандинавской мифологии.

The Official Olympic Sweater 2018 for the Norwegian Olympic Team, Olympic Passion, is now available at https://t.co/rrNLlDxjGr #DaleofNorway pic.twitter.com/asK4WNUaKY