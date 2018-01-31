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Пользователи сети разглядели на свитерах горнолыжной сборной Норвегии нацистскую символику, пишет Daily Mail.

На темно-серых джемперах, подготовленных для Олимпиады в Пхенчхане, вышиты две руны, которые пришли из древнескандинавской мифологии.

The Official Olympic Sweater 2018 for the Norwegian Olympic Team, Olympic Passion, is now available at https://t.co/rrNLlDxjGr #DaleofNorway pic.twitter.com/asK4WNUaKY — Dale of Norway (@dale_of_norway) 15 октября 2017 г.

Первая из них, символизирующая бога Тора, повсеместно использовалась в Третьем рейхе. В частности, эмблемы с ее изображением получали выпускники юнкерских училищ СС. Вторая — древо жизни Иггдрасиль — по сей день популярна у скандинавских неонацистов.

Как сообщает издание, несколько спортсменов сборной уже отказались носить свитера. В компании, представившей форму, отметили, что не будут снимать продукцию с производства, поскольку изображенная на ней символика является "частью скандинавской культуры".

Источник: ria.ru

Фото: twitter.com/dale_of_norway