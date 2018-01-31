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Британские экологи бьют тревогу — загрязненный воздух сделал Лондон непригодным для жизни. Эксперты отмечают, что концентрация двуокиси азота в атмосфере в 18 раз больше предельно допустимых значений.

Основной причиной, как и много лет назад, является плотный городской трафик и огромное количество автомобилей. При этом основной вред, по данным ученых, экологии Лондона наносят дизельные двигатели, наиболее популярные в странах Европы.

Загрязнение воздуха уже назвали одной из причин высокой смертности в столице Великобритании: до 40 тысяч человек в год умирает из-за болезней сердечно-сосудистой системы и лёгких.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com