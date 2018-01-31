В детском рисунке разглядели изображение жестокого убийства (1)
В мире | 31 января 2018 года, 20:43
Один из пользователей интернет-форума Pikabu опубликовал детский рисунок, в котором он разглядел убийство снегиря.
Пост под названием "Она нарисовала убийство" стал одним из наиболее популярных на портале.
Со слов автора, на фото — рисунок дочери его знакомой.
"По-моему, получилось красиво. Но скажите, я один вижу жестокое убийство и нож в спине?", — спросил автор.
Юзеры бурно отреагировали на творчество маленькой девочки. Многие делились рисунками своих детей и домыслами о том, что причина нападения — пол птиц: судя по окрасу снегирей, на ветке сидят два самца, а не пара влюбленных животных.
Источник: lenta.ru
Фото: Pikabu
Микс ньюз вы вообще в ливеры опустились....
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