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Один из пользователей интернет-форума Pikabu опубликовал детский рисунок, в котором он разглядел убийство снегиря.

Пост под названием "Она нарисовала убийство" стал одним из наиболее популярных на портале.

Со слов автора, на фото — рисунок дочери его знакомой.

"По-моему, получилось красиво. Но скажите, я один вижу жестокое убийство и нож в спине?", — спросил автор.

Юзеры бурно отреагировали на творчество маленькой девочки. Многие делились рисунками своих детей и домыслами о том, что причина нападения — пол птиц: судя по окрасу снегирей, на ветке сидят два самца, а не пара влюбленных животных.

Источник: lenta.ru

Фото: Pikabu