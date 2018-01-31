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Сотрудников британского Министерства иностранных дел попросили не подкармливать лакомствами главного ведомственного мышелова - кота Палмерстона. Ходят слухи, что он избаловался и стал хуже справляться со своими обязанностями, пишет The Telegraph.

По данным издания, служебную записку с такой просьбой сотрудникам разослал постоянный заместитель главы МИДа Саймон Макдональд. Именно его канцелярия отвечает за состояние Палмерстона, но это первый случай, когда ей пришлось вмешаться в вопросы, касающиеся здоровья и веса кота.

Источники газеты отмечают, что большинство сотрудников Форин-офиса "не заметили изменений в талии Палмерстона", но руководство стремится следить за тем, чем именно питается кот, и за количеством потребляемых им калорий.

Это и породило слухи о том, что главный мышелов стал менее сноровистым. Представитель британского МИДа отказался их комментировать, но подтвердил, что персоналу действительно была разослана записка с просьбой не подкармливать Палмерстона.

Источник: newsru.com

Фото: pixabay.com