Британский МИД запретил сотрудникам подкармливать штатного кота-мышелова (1)
Сотрудников британского Министерства иностранных дел попросили не подкармливать лакомствами главного ведомственного мышелова - кота Палмерстона. Ходят слухи, что он избаловался и стал хуже справляться со своими обязанностями, пишет The Telegraph.
По данным издания, служебную записку с такой просьбой сотрудникам разослал постоянный заместитель главы МИДа Саймон Макдональд. Именно его канцелярия отвечает за состояние Палмерстона, но это первый случай, когда ей пришлось вмешаться в вопросы, касающиеся здоровья и веса кота.
Источники газеты отмечают, что большинство сотрудников Форин-офиса "не заметили изменений в талии Палмерстона", но руководство стремится следить за тем, чем именно питается кот, и за количеством потребляемых им калорий.
Это и породило слухи о том, что главный мышелов стал менее сноровистым. Представитель британского МИДа отказался их комментировать, но подтвердил, что персоналу действительно была разослана записка с просьбой не подкармливать Палмерстона.
Источник: newsru.com
Фото: pixabay.com