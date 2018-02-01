Шесть минут аплодисментов: в Twitter посмеялись над Трампом (1)

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В мире | 1 февраля 2018 года, 07:15

Пользователи Twitter активно комментируют видео, на котором президент США Дональд Трамп аплодирует себе на протяжении шести минут после первого ежегодного послания конгрессу. Ролик опубликован в микроблоге канала VICE News.

"Чувак выглядит как Муссолини", — отреагировал karen aquino.

"Так Дональд Трамп пытался возместить ущерб десяткам миллионов американцев, деморализованных тем, что исходит из его рта каждый раз, как он его открывает", — написал пользователь Ian Segal.

"Американцем управляет продавец подержанных автомобилей… Грустно", — прокомментировал запись Robert Killion.

Пользователь Ivory Keith Curry обратился к подписчикам страницы со следующей просьбой: "Может кто-нибудь сделать видео, на котором он держит тарелки в руках? Буду бесконечно благодарен"

о вторник, 30 января, президент США обратился с первым обращением к конгрессу "О положении в стране".

Он затронул тему борьбы с терроризмом, вопросы внутренней политики и проблему реорганизации финансовой системы.

Источник: ria.ru

Комментарии 1
Jevgenijs Fedjanins47 минут назад
https://youtu.be/dOK0sJjqX9U
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