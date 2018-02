В мире |

Пользователи Twitter активно комментируют видео, на котором президент США Дональд Трамп аплодирует себе на протяжении шести минут после первого ежегодного послания конгрессу. Ролик опубликован в микроблоге канала VICE News.

If there's one thing Donald Trump proved at the State of the Union last night, it's that he is an expert at clapping for himself, directly into the microphone pic.twitter.com/nKb7mQtL8m