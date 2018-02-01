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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отказаться от использования контейнеров для допинг-проб нового образца на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

МОК рекомендовано использовать тары более раннего поколения.

Отмечается, что новые контейнеры можно вскрыть даже без использования специальных инструментов. На Олимпиаде в Южной Корее будут использоваться те же тары, что и на Играх в Рио-2016.

Источник: gazeta.ru

Фото: og.ru/sports