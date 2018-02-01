В мире |

Министерство образования, молодежи и спорта Чехии изъяло из обращения школьные атласы, на которых Крым обозначен как территория России.

Там отмечается, что на содержание атласов пожаловалось посольство Украины в Чехии.

Dnes jsem zašel do školy na Praze 1, kam bude chodit můj syn. A co tam mají za mapu Evropy ve třídě? Učitelka o tom ví, omlouvá se, ale prý jim tyto mapy poslalo ministerstvo. @Fbeyeee @U_kropka @nikorepi @YPerebyinis pic.twitter.com/CgO2Nxpnps — ppk (@prtprnkllr) 17 января 2018 г.

"Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение отозвать атласы из обращения. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее исправить ситуацию", - сказано в заявлении чешского Минобра.

В сообщении также указано, что разрешение на выпуск атласа было дано в соответствии с внутренними документами ведомства на основании рекомендаций двух рецензентов. На использование атласов с российским Крымом в чешских школах ранее обратили внимание пользователи Сети.

Источник: newsru.com

Фото: twitter.com/prtprnkllr