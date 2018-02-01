В Чехии из школ изымают атласы с российским Крымом (1)

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В мире | 1 февраля 2018 года, 09:42

Министерство образования, молодежи и спорта Чехии изъяло из обращения школьные атласы, на которых Крым обозначен как территория России.

Там отмечается, что на содержание атласов пожаловалось посольство Украины в Чехии.

"Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение отозвать атласы из обращения. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее исправить ситуацию", - сказано в заявлении чешского Минобра.

В сообщении также указано, что разрешение на выпуск атласа было дано в соответствии с внутренними документами ведомства на основании рекомендаций двух рецензентов. На использование атласов с российским Крымом в чешских школах ранее обратили внимание пользователи Сети.

Источник: newsru.com

Фото: twitter.com/prtprnkllr

Комментарии 1
Циля43 минуты назад
Молодцы!
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