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Сенат Канады одобрил законопроект о внесении изменений в текст национального гимна страны. Обсуждение документа в парламенте продолжалось с 2016 года.

Согласно поправкам, которые были предложены проектом закона С-210, слово "сыны" ("thy sons") в строчке "патриотизм - удел всех твоих сынов" в английской версии гимна должно быть заменено на слово "нас" ("of us").

По мнению парламентариев, внесенные поправки позволят сделать текст гимна "гендерно-нейтральным" (то есть не подчеркивающим разделение на мужчин и женщин). Для вступления в силу закона его должна теперь подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, передает ТАСС.

Источник: newsru.com

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