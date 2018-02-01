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В Японии в результате пожара, вспыхнувшего в ночь на четверг, 1 февраля, в доме престарелых в городе Саппоро на северном острове Хоккайдо, погибли 11 человек, сообщает NHK.

Всего в доме престарелых проживали 16 человек. Все жильцы были пожилыми и получали социальное пособие для малообеспеченных граждан, отмечает РИА "Новости".

Спасателям удалось вывести пять человек - троих мужчин и двух женщин - в возрасте от 50 до 80 лет. Еще 11 человек - восемь мужчин и три женщины - погибли.

Причина возгорания пока неизвестна. Ведется следствие.

Источник: newsru.com