Граждане ЕС не смогут сохранить все права после Brexit (1)
В мире | 1 февраля 2018 года, 15:16
Граждане ЕС, прибывшие в Великобританию в следующий за Brexit переходный период, не смогут сохранить все нынешние права, сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Находящаяся в Китае с визитом Мэй заявила, что будет бороться с предложением и после выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года оставить гражданам ЕС все права постоянного жителя страны, передает BNS.
Брюссель требует от Великобритании в обмен на доступ к европейскому единому рынку гарантировать права граждан ЕС в переходный период.
"Безусловно существует разница между людьми, прибывшими до нашего выхода, и людьми, приехавшими в то время, когда известно, что Соединеннное Королевство больше не является членом ЕС", – сказала Мэй.
внизу живота, в мошонке,
в промежности или половом члене
Расстройство мочеиспускания
учащенное мочеиспускание, жжение в уретре
чувство «не до конца опорожненного мочевого пузыря»,
трудности с мочеиспусканием (слабая струя)
Расстройство половой функции
снижения полового влечения
ухудшение длительности и качества эрекции
Расстройство семяизвержения:
преждевременная эякуляция или проблемы с ее достижением
слабая эякуляция
Повышенная утомляемость и раздражительность организма в сeйме.