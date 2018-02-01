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Граждане ЕС, прибывшие в Великобританию в следующий за Brexit переходный период, не смогут сохранить все нынешние права, сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Находящаяся в Китае с визитом Мэй заявила, что будет бороться с предложением и после выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года оставить гражданам ЕС все права постоянного жителя страны, передает BNS.

Брюссель требует от Великобритании в обмен на доступ к европейскому единому рынку гарантировать права граждан ЕС в переходный период.

"Безусловно существует разница между людьми, прибывшими до нашего выхода, и людьми, приехавшими в то время, когда известно, что Соединеннное Королевство больше не является членом ЕС", – сказала Мэй.