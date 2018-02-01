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Курс биткоина просел почти на 10%, до минимума с конца ноября 2017 года. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что инвесторов криптовалюты напугало сообщение Facebook о запрете в социальной сети рекламы цифровых валют и ICO.

В течение дня курс биткоина падал до 9,165 долларов.

По данным Coinmarketcup курс биткоина 1 февраля составляет 9,338 долларов.

Ранее сообщалось, что Facebook запретил рекламу криптовалют.

Фото: Flickr