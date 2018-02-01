В очередной раз рухнул курс биткоина (2)
В мире | 1 февраля 2018 года, 16:52
Курс биткоина просел почти на 10%, до минимума с конца ноября 2017 года. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что инвесторов криптовалюты напугало сообщение Facebook о запрете в социальной сети рекламы цифровых валют и ICO.
В течение дня курс биткоина падал до 9,165 долларов.
По данным Coinmarketcup курс биткоина 1 февраля составляет 9,338 долларов.
Ранее сообщалось, что Facebook запретил рекламу криптовалют.
Фото: Flickr
Источник: Газета.ru
Его, уже по телефону стали предлагать.
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Еще youtube остался рекламировать. Если они тоже запретят, еще просядет.
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