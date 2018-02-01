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Вопреки 25-летнему плану по сокращению использования изделий из пластика, в прошлом году нижняя палата парламента Великобритании закупила больше миллиона одноразовых кофейных стаканчиков и крышек, сообщает The Independent.

Количество одноразовой пластиковой посуды, купленной Палатой общин, опубликовала экологическая организация. Если пересчитать общее количество посуды на количество парламентариев, то выйдет, что каждый из них использовал 1500 пластиковых стаканчиков и крышек за год.

Согласно другому исследованию партии Либеральных демократов, Палата общин использовала около 4 млн пластиковых стаканчиков за последние пять лет.

Член парламента от Лейбористской партии Керри Маккарти заявила, что Палате общин нужно "разобраться" с одноразовыми кофейными стаканчиками и взять на себя инициативу по рациональному использованию изделий из пластика.

Фото: Flickr