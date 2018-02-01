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Американские спецслужбы продолжают охотиться за россиянами по всему миру. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Министерство подчеркивает, что несмотря на попытки наладить сотрудничество с США на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, "американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами по всему миру".

"Количество таких случаев уже достигло четырех десятков. За один только 2017 г. по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан", — рассказали в ведомстве.

В МИДе предупредили, что после экстрадиции в США россияне сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского "правосудия".

"С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов", — добавили в министерстве.

Там посоветовали обратить внимание на страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче.

Фото: Flickr