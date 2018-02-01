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Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что Россия обратится в Международный олимпийский комитет с просьбой о допуске к Играм-2018 в Пхенчхане спортсменов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне.

"Те ребята, которые готовы и хотят участвовать в Олимпиаде, должны получить шанс. Наш комитет обратится в МОК с такой просьбой, чтобы этих ребят допустили к участию в Олимпийских играх. Тот же Александр Третьяков, Максим Вылегжанин, Татьяна Иванова — спортсмены топового уровня. Они оправданы. Почему бы теперь не пригласить их на Игры?" — приводит слова Мутко "Sport24".

Также вице-премьер отметил, что решение будет за МОК.

1 февраля CAS отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.

Фото: Flickr