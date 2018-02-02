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Кот по кличке Мо из пригорода Окленда на протяжении двух лет забирался в дома соседей и воровал нижнее белье и другую одежду, передает New Zeland Herald.

Впервые хозяин кота Эд Уильямс заподозрил, что что-то не так, когда обнаружил женское нижнее белье около своей кровати. Эту находку он объяснил неаккуратностью соседей, однако спустя несколько недель Уильямс и его подруга нашли бюстгальтер из того же комплекта в саду около дома. За два года у хозяина Мо скопилось пять коробок чужой одежды.

Недавно преступника поймали с поличным: Уильямс увидел, как Мо перебегает улицу с футболкой в зубах. Он считает, что таким образом кот благодарит его за хорошие условия жизни. Также хозяин не думает, что преступления кота прекратятся после разоблачения и отмечает, что в зону риска попадает вся одежда, которую оставили на улице без присмотра.

Фото: Flickr