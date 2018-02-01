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Музыкальный продюсер и издатель Александр Чепарухин опубликовал на своем YouTube-канале ранее неизвестное интервью с первым президентом России Борисом Ельциным. Встреча состоялась в 1990 году в поезде Москва — Рига.

В своем посте на Facebook Чепарухин рассказывает, что в годы перестройки был аспирантом, научным сотрудником МГУ и экологическим активистом и мечтал познакомиться с Ельциным, поскольку считал политика "исполином борьбы за настоящую свободу" и хотел "расположить Запад к "настоящему" лидеру страны". "Случай представился сразу после его [Ельцина] избрания председателем Верховного Совета РСФСР в конце мая 1990", — вспоминает он.

Тогда его друзья — австрийский журналист Вернер Кройтлер и заместитель главного редактора журнала "Огонек" Валентин Юмашев — узнали о том, что Ельцин отправляется на поезде в Ригу. Чепарухин убедил охранника политика, что они — "фанаты Ельцина", и через несколько минут они уже записывали беседу на видеокассету.

"Интервью и наш репортаж заняли целый разворот австрийской газеты Kurier. Его перепечатали чуть ли не все издания мира. Это было первое интервью Ельцина за несколько лет", — говорится в сообщении. Автор поста добавил, что встретил "искреннего, сентиментального, откровенного человека", который разговаривал "за жизнь" и чуть не плакал, "удивляясь подлости своих бывших соратников".

В интервью первый президент России (в 1990 году еще председатель Верховного Совета РСФСР) рассказывает о падении авторитета "союзного правительства", перспективах получения поддержки от стран Запада, благотворительности, целях радикальных реформ демократизации, рассуждает о рисках и ошибках на этом пути и сетует, что сограждане "растеряли человечность, хотя имеют хорошие корни и традиции".

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности был назначен председатель правительства Владимир Путин.