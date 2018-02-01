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Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), аннулировавшего пожизненное отстранение ряда российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение суда "не может не радовать" и подтверждает позицию России, которая заключается в том, что большинство ее спортсменов "чистые", подчеркнул глава государства. Однако добавил: "Нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно".

"Нам самим еще есть над чем работать, это совершенно точно, с точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики. Мы будем настойчиво это делать вместе с ВАДА, вместе с МОК и другими международными организациями", — подчеркнул глава государства.

Ранее в этот день CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, отменив их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах. Кроме того, апелляции еще 11 россиян были частично удовлетворены — их вина в нарушении антидопинговых правил доказана, однако CAS заменил пожизненное отстранение пропуском Игр-2018.

Атлеты были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Фото: Flickr