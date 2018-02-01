Путин предостерег от эйфории после оправдания российских олимпийцев (3)

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В мире | 1 февраля 2018 года, 21:34

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), аннулировавшего пожизненное отстранение ряда российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение суда "не может не радовать" и подтверждает позицию России, которая заключается в том, что большинство ее спортсменов "чистые", подчеркнул глава государства. Однако добавил: "Нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно".

"Нам самим еще есть над чем работать, это совершенно точно, с точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики. Мы будем настойчиво это делать вместе с ВАДА, вместе с МОК и другими международными организациями", — подчеркнул глава государства.

Ранее в этот день CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, отменив их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах. Кроме того, апелляции еще 11 россиян были частично удовлетворены — их вина в нарушении антидопинговых правил доказана, однако CAS заменил пожизненное отстранение пропуском Игр-2018.

Атлеты были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Фото: Flickr

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Все правильно9 минут назад
Решением Российские спортсмены допущены- это правильно. Не надо из этого делать ликование, праздники и народные гуляния. В этом Россия абсолютно права. Сейчас необходимо разбираться дальше в различных судах. WADA и МОК уже "поплыли" и их просто надо дожать, докопаться(через суды)кто все-таки стал инициатором, какая-нибудь контора, частное лицо или фонд.
Некоторые у слишком сильно не хотят,чтобы рядом был сильный конкурент, включая своих "астматиков","гипертоников",....... и с рецептами от "знакомого врача". На этом этапе дело нельзя оставлять просто так.
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рижанин8 минут назад
Для тупых могу пояснить.Эйфория спорстменов и за спортсменов,которые подтвердили свое честное имя.А место у России, уж точно будет повыше Латвии.
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Patriot36 минут назад
Kada var but eiforija? Par ko? Par jauno Krievijas karogu, himnu? Par to ka dalibnieku saraksta nav tada valsts ka Krievija? Par to ka komandu vertejuma bus otraja desmita?
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