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Боевики террористической группировки "Исламское государство" показали, как обучают детей на экстремистов, превращая их в религиозных фанатиков — "львят халифата". Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

В ИГ опубликовали снимки из тренировочного лагеря Ярмук на юге сирийской столицы Дамаска. Как отмечает канал, учебный центр для малолетних не сильно отличается от взрослого.

Дети проходят военную подготовку, сдают нормативы, их обучают обращению с оружием. Они также занимаются на стрельбище.

"Подростки проходят религиозные курсы, по окончании которых особо отличившимся вручают грамоты и наградные автоматы Калашникова", — пишет Directorate 4.

Судя по фотографиям, детей-террористов в ИГ снабжают оружием китайского и венгерского производства: последнее выдает дополнительная передняя рукоятка. Подобные автоматы AMD-65 имеются на вооружении у Афганской национальной полиции, хотя в Сирию, вероятнее всего, попали через членов Организации освобождения Палестины, отмечают авторы канала.

Сколько именно "львят халифата" воюют на стороне экстремистов, неизвестно. Некоторые вступают в ряды "Исламского государства" добровольно: их вербуют в мечетях или на улицах. Других боевики забирают силой, иногда детей продают собственные родители. Несовершеннолетние джихадисты сдают кровь для раненых экстремистов, патрулируют улицы, охраняют и казнят пленных, изготавливают бомбы, совершают самоподрывы или вовлекают в экстремистскую деятельность сверстников.

Фото: Telegram-канал Directorate 4