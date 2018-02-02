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Летом 2018 года откроется новый курорт на острове вблизи Финляндии, на который будет закрыт доступ мужчинам. Это будет роскошное место для оздоровительного отдыха исключительно в женской компании. Об этом сообщает The New York Post.

Кристина Ротт, автор идеи и основатель курорта, рассказала, что во время своего отдыха заметила, как женщины реагируют на мужчин — все становятся более напряженными и вспоминают о косметике. Ей захотелось создать такое место, где женщины смогут расслабиться по-настоящему и сконцентрироваться только на себе.

Курорт под называнием SheIsland на островах Теркс и Кайкос (британская заморская территория в Вест-Индии) откроет двери для туристок в июле. Кристина планирует лично изучить информацию о желающих посетить курорт женщинах и оценить, вписывается ли каждая из них в концепцию идеального отдыха.

В марте 2017 сообщалось, что российский программист Максим Лихачев разработал программу, позволяющую создавать основанные на "феминистической логике" феминитивы — слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода.

Фото: Flickr