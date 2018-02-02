Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток (1)
Летом 2018 года откроется новый курорт на острове вблизи Финляндии, на который будет закрыт доступ мужчинам. Это будет роскошное место для оздоровительного отдыха исключительно в женской компании. Об этом сообщает The New York Post.
Кристина Ротт, автор идеи и основатель курорта, рассказала, что во время своего отдыха заметила, как женщины реагируют на мужчин — все становятся более напряженными и вспоминают о косметике. Ей захотелось создать такое место, где женщины смогут расслабиться по-настоящему и сконцентрироваться только на себе.
Курорт под называнием SheIsland на островах Теркс и Кайкос (британская заморская территория в Вест-Индии) откроет двери для туристок в июле. Кристина планирует лично изучить информацию о желающих посетить курорт женщинах и оценить, вписывается ли каждая из них в концепцию идеального отдыха.
В марте 2017 сообщалось, что российский программист Максим Лихачев разработал программу, позволяющую создавать основанные на "феминистической логике" феминитивы — слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода.
Фото: Flickr