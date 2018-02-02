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Спортсменам, принимающим участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, выдадут рекордное количество презервативов. Об этом сообщает South China Morning Post.

После открытия Олимпиады, которое пройдет 9 февраля, будут выданы в общей сложности 110 тысяч упаковок со средствами для контрацепции. Это на 10 тысяч больше, чем во время проведения Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014-м. Корзины с презервативами будут стоять в мужских и женских туалетах в олимпийских деревнях, а также в главном зале для прессы и в медицинских центрах.

При условии, что участниками станут 2925 спортсменов, на каждого из них полагается в среднем 37 презервативов. Издание отмечает, что большинство изделий участники Олимпиады забирают с собой в качестве сувениров.

В 2016 году для спортсменов Олимпиады в Рио-де-Жанейро было выделено 450 тысяч презервативов, участие в Играх принимали 12,5 тысячи атлетов. Тогда на каждого из них приходилось в среднем 36 контрацептивов.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.

Фото: Flickr