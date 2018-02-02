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Старший сын Фиделя Кастро, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, покончил с собой в возрасте 68 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные кубинские СМИ.

Диас-Баларт, которого из-за внешнего сходства с отцом прозвали "Фиделито" (маленький Фидель), последние несколько месяцев проходил лечение от депрессии. Сначала он лечился в больнице, потом амбулаторно.

Сын Кастро был советником по научным вопросам Государственного совета Кубы, а также занимал пост вице-президента кубинской академии наук. В 1968 году он поступил в Воронежский государственный университет, а затем перевелся в МГУ; после этого стал аспирантом Института атомной энергии в подмосковной Дубне. Диас-Баларт обучался по специальности «ядерная физика». Ученый руководил ядерной программой Кубы в 1980–1992 году.

Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Он был лидером Кубы с 1959 года по 2008 год.

фото: La Prensa, AP