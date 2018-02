В мире |

Водитель, находившийся за рулем минивэна, который в пятницу утром вылетел с дороги на тротуар и въехал в толпу пешеходов в Шанхае, подозревается в незаконной транспортировке легковоспламеняющихся веществ. Об этом говорится в заявлении местной транспортной полиции.

В нем уточняется, что в результате аварии пострадали 18 человек. Все они были госпитализированы с различными травмами.

#BREAKING : A car plowed into pedestrians in downtown Shanghai Friday morning, leaving 18 hospitalized, 3 of them severely injured, local authorities say. Cause is still under investigation. pic.twitter.com/jhTaIYWFnd

Инцидент произошел в одном из самых оживленных районов города на пересечении улиц Наньцзинси и Синьчан. В сообщении транспортной полиции говорится, что минивэн, в котором находились баллоны с газом, загорелся, пробил ограждение и въехал в толпу пешеходов на тротуаре возле кофейни Starbucks. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Несколько находившихся в салоне минивэна человек получили ожоги.

По предварительной версии, причиной возгорания послужило то, что водитель курил за рулем.

#UPDATE: The minivan that hit pedestrians in front of a Starbucks store in Shanghai was carrying gas tanks and caught fire at time of the accident, witnesses say. The fire has been put out now. pic.twitter.com/A8sqk3m7F7