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Житель Китая позирует обнаженным для художников, так как ему не хватает пенсии, пишет The Mirror.

Ван Сучжун из города Чэнду, провинция Сычуань, занялся необычным хобби шесть лет назад, когда его пенсия снизилась до 700 юаней (85 евро) в месяц. Он узнал, что городской колледж искусств предлагает 100 юаней (12 евро) за день работы обнаженным натурщиком.

Вонг работает каждый день по восемь часов с небольшими перерывами. По словам пенсионера, его не смущают картины, на которых он изображен без одежды, и ему нравится смотреть, как работают художники. Их работы он называет "исполненными вкуса".

Студенты и сотрудники колледжа относятся к нему хорошо и иногда покупают ему еду. Пенсионер признается, что работа дает ему стимул держать себя в форме, ощущение нужности и возможность общаться с людьми.

Единственным недостатком Вонг называет отношение к его делу своих детей: ни один из них не приехал к нему с тех пор, как он начал позировать, а один сын заявил, что не придет к нему на похороны.

Кадр: kankanews.com