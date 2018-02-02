В мире |

Самой дорогой торговой маркой мира по версии консалтинговой компании Brand Finance стал бренд онлайн-ретейлера Amazon. Компания Джеффа Безоса впервые смогла обойти Google, опустившийся в итоге сразу на третье место, передает ТАСС.

Стоимость бренда Amazon составители рейтинга Brand Finance Global 500 оценили в 150,8 млрд долларов, что составляет около 2,5% общей стоимости всех самых дорогих брендов мира, включенных в рейтинг (5,904 трлн долларов). По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, стоимость Amazon подскочила на 42% (было 106,4 млрд долларов). Оборот Amazon за прошлый год составил около 136 млрд долларов.

Бранд Google с первого места откатился на третье, уступив не только Amazon, но и Apple. За год стоимость бренда Google выросла примерно на 10% (с 109,47 млрд до 120,91 млрд долларов), однако конкуренты росли быстрее. Так, стоимость бренда Apple подскочила на 37% - с 107,141 млрд до 146,311 млрд.

В первую десятку списка также вошли Samsung, Facebook, телекоммуникационный гигант AT&T, Microsoft, американская телекоммуникационная компания Verizon, американская торговая сеть Walmart и китайский банк ICBC. Все участники первой десятки рейтинга были представлены в ней на различных местах и в прошлом году.

Фото: Flickr