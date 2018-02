В мире |

Воронка диаметром в пять метров и глубиной два метра образовалась на пляже в Ницце, местные власти призывают людей к спокойствию.

"Поводов для беспокойства нет, это природный феномен… Специально для журналистов: нет, это не трамвай, который поехал в объезд", — написал в Twitter мэр курортного города Кристиан Эстрози. На фотографии пляжа, приложенной к сообщению, видна идеально круглая воронка, наполненная белесоватой водой.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в мэрии, речь идет об "обвале почвы, вызванном подземными водами".

Вокруг воронки на пляже Лидо в районе Английской набережной был установлен периметр безопасности. Ожидается, что в пятницу образовавшаяся впадина будет засыпана. Власти также намерены провести необходимые геологические исследования, отмечает газета 20minutes.

Pas d'inquiétude, c'est un phénomène naturel qui arrive 4 fois par an et pour les journalistes, non, le tramway n'a pas fait un détour pic.twitter.com/GZvY9okRxi