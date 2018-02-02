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Около 260 тысяч британок в последние пять лет столкнулись с теми или иными формами сексуальных домогательств со стороны владельцев арендуемого жилья, показал опрос, проведенный социологической службой YouGov по заказу благотворительной организации Shelter, которая оказывает поддержку людям, оказавшимся перед угрозой выселения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на британские СМИ как правило домовладельцы предлагают женщинам, снимающим у них квартиры, оказывать сексуальные услуги в обмен на снижение арендной платы. Также участницы опроса жаловались на нежелательные прикосновения и преднамеренные проникновения к ним в спальни.

Так, одна из женщин рассказала, что владелец дома, где она жила, заявился к ней, когда его жена спала этажом выше. В другом случае лендлорд прошел спальню девушки и отказался уходить с наступлением ночи. Частенько арендодатели требовали от своих квартиранток сексуальных услуг, когда последние сталкивались с финансовыми затруднениями. В случае отказа женщин немедленно выселяли.

"К большому сожалению, сексуальное домогательство со стороны лендлордов - это еще одна ситуация, когда мужчины, обладающие властью, могут слишком легко подвергнуть насилию женщин, у которых ничего нет. При наличии дефицита жилья, аренда становится недоступной, а мер защиты против выселения совсем мало. Поэтому женщины, которые снимают жилье, часто не в состоянии предпринять действия против части домовладельцев, которые действительно переходят допустимую черту", - глава Shelter Полли Нит.

Фото: Flickr