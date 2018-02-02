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В Южно-Африканской Республике успешно завершилась операция по спасению 955 шахтеров, оказавшихся под землей после того, как на шахте внезапно отключилось электричество.

Шахтеры находились под землей почти два дня: из-за бури электричество на золотом руднике "Беатрикс" отключилось в среду вечером после повреждения одной из вышек линии электропередач. Электрики все это время пытались восстановить подачу электричества к лифтам.

Один из лифтов удалось запустить утром в пятницу, после чего шахтеров подняли на поверхность, сообщил местный телеканал eNCA.

Представитель компании Sibanye-Stillwater, которой принадлежит рудник, сказал, что шахтеры никак не пострадали.

"Со всеми все в порядке, у некоторых мелкие травмы и обезвоживание, вот и все," - цитирует Рейтер представителя Sibanye-Stillwater.

Накануне ночью к шахте прибыли несколько машин скорой помощи.

Вызволенных шахтеров накормили на месте, а затем развезли по больницам для медицинского освидетельствования.

ЮАР является самым крупным экспортером золота в мире, однако в золотодобывающей отрасли страны дела обстоят далеко не благополучно. Только в 2017 году в горнодобывающей отрасли ЮАР погибли 80 шахтеров.

Шахта "Беатрикс" расположена в городе Велком примерно в 290 км к югу от Йоханнесбурга. Она принадлежит транснациональной горнодобывающей компании Sibanye-Stillwater.

Шахта имеет глубину до 1000 метров.

Фото: Flickr