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Вчера после полудня из Центра воздушных операций НАТО поступил приказ базирующимся в Эмари итальянским пилотам идентифицировать самолет, вошедший в балтийское воздушное пространство, пишет Postimees.

Воздушное судно не сообщило о себе, как того требуют правила. Через несколько минут два истребителя Eurofighter Typhoon были рядом с подозрительным самолетом и опознали его в соответствии с требованиями НАТО. Нарушителем оказался транспортный самолет российских вооруженных сил Ан-26.

Ровно неделю назад свой первый опознавательный полет совершили базирующиеся в Литве датские истребители. Они сопроводили российский Су-34, следовавший с выключенными транспондерами.

Итальянские военные впервые патрулируют воздушное пространство над Балтикой, они приступили к службе 1 января и пробудут в Эмари до 30 апреля, когда их сменят французские пилоты.

Фото: Liis treimann/Pm/Scanpix Baltics