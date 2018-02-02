Во Франции пять человек погибли при крушении двух военных вертолетов
В мире | 2 февраля 2018 года, 12:28
Пять человек погибли в результате крушения двух военных вертолетов в департаменте Вар на юге Франции, сообщил РИА Новости представитель местной префектуры.
Крушение двух вертолетов летной школы французских ВВС произошло в районе городка Карсес около 10 утра по местному времени (12.00 мск).
"По предварительным данным, погибли пять человек. Обстоятельства трагедии выясняются, префект выехал на место катастрофы", — сказал представитель местных властей.
Фото: Flickr
Источник: РИА Новости