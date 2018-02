В мире |

Сурок Фил предсказал долгую зиму в США, сообщает USA Today. Отмечается, что, выйдя из норы, Фил увидел свою тень.

По традиции, если сурок выходит из норы и пугается своей тени, значит, зима продлится еще шесть недель. Если он не замечает тень, это означает, что скоро придет весна.

День сурка ежегодно отмечается в США 2 февраля.

В прошлом году Фил также предсказал долгую зиму.

