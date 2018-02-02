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Олуша по имени Найджел умер на острове Мана в Новой Зеландии в окружении бетонных моделей птиц его рода, сообщает The Guardian.

Найджел прилетел на остров Мана в 2013 году и стал первой за 40 лет олушей, которая поселилась на необитаемой территории. Три недели назад на остров прилетели еще три олуши, однако Найджел не смог с ними подружиться и умер в одиночестве.

Бетонные модели олуш установили работники службы по охране природы, чтобы помочь птице основать колонии. Модели не только похожи на олуш, но также издавали крики этих птиц с помощью микрофонов на солнечных батареях.

Олуши — род крупных морских птиц из семейства олушевых отряда пеликанообразных.

Фото: Flickr