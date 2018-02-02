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В России, в Ульяновском институте гражданской авиации, определились с мерами, которые будут приняты в отношении курсантов, снявших клип под песню Satisfaction. В вузе решили ограничиться выговором.

"Курсанты нарушили требования Устава учебного заведения. В соответствии с этим им объявлен выговор. С первокурсниками и их родителями были проведены беседы", - говорится в сообщение института.

В училище заверили, что после инцидента с видео никто отчислен не был, все участники скандального видео продолжают учебу.

Как сообщалось, сразу после появления видео в Интернете оно вызвало волну негодования.

Звучали призывы отчислить молодых людей из вуза как оскорбивших честь учебного заведения и всю сферу гражданской авиации. Пародия на клип стала началом флешмоба. Разные коллективы начали публиковать свои варианты похожих видео.