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Жительницы Германии организовали движение "120 децибел", члены которого будут помогать женщинам, пострадавшим от действий нелегальных мигрантов.

В ролике, опубликованном на официальном канале движения, женщины обвиняют европейские власти в том, что из-за их миграционной политики девушек убивают и насилуют.

"Вы бросили нас и принесли нас в жертву. Вы проповедуете феминизм и права человека, но на самом деле вы реальные враги женщин", — говорят героини ролика, критикуя власти за то, что они не депортируют преступников и не уделяют должного внимания проверке мигрантов.

Участнинцы движения вспоминают несколько конкретных случаев, когда женщины пострадали от действий мигрантов: в городе Кандель убили 15-летнюю девушку, в английском городе Ретерем британцы пакистанского происхождения сексуально эксплуатировали более тысячи детей, в Стокгольме выходец из Узбекистана въехал в толпу людей.

Активистки призвали женщин публиковать в соцсетях посты с хэштегом #120db и рассказывать о пережитом насилии со стороны мигрантов.

Участницы движения подчеркивают, что со стороны государства защиты ждать не приходится.

Источник: ria.ru