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Европейский вещательный союз поддержал решение Референтной группы оштрафовать Украину за недобросовестную организацию "Евровидения" в 2017 году.

Как сообщили ТАСС в женевской штаб-квартире ЕВС, организация конкурса сопровождалась задержками, которые создали трудности в подготовке шоу.

К тому же Национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая принимала конкурс, "не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы".

"Сведения о сумме штрафа руководство в настоящее время сообщает НОТУ", — добавил официальный представитель ЕВС.

Источник: life.ru