Украину оштрафуют за плохую организацию "Евровидения-2017" (3)
В мире | 2 февраля 2018 года, 21:24
Европейский вещательный союз поддержал решение Референтной группы оштрафовать Украину за недобросовестную организацию "Евровидения" в 2017 году.
Как сообщили ТАСС в женевской штаб-квартире ЕВС, организация конкурса сопровождалась задержками, которые создали трудности в подготовке шоу.
К тому же Национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая принимала конкурс, "не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы".
"Сведения о сумме штрафа руководство в настоящее время сообщает НОТУ", — добавил официальный представитель ЕВС.
Источник: life.ru
Я просто в восторге от изворотливости "запада" .Знали прекрасно,что проблема с русским исполнителем будет...а теперь и Украину "справедливо накажут" ,и об Россию ноги вытерли.Брависсимо лицемеры !
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становитесь в очередь, хохляндию кинули и распродают,главное вальцмана поймать что бы не свалил из или на украины
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Майдаунов ща будут дрючить все кому не лень , за то в кружевных труселях...
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