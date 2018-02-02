Украину оштрафуют за плохую организацию "Евровидения-2017" (3)

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В мире | 2 февраля 2018 года, 21:24

Европейский вещательный союз поддержал решение Референтной группы оштрафовать Украину за недобросовестную организацию "Евровидения" в 2017 году.

Как сообщили ТАСС в женевской штаб-квартире ЕВС, организация конкурса сопровождалась задержками, которые создали трудности в подготовке шоу.

К тому же Национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая принимала конкурс, "не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы".

"Сведения о сумме штрафа руководство в настоящее время сообщает НОТУ", — добавил официальный представитель ЕВС.

Источник: life.ru

Комментарии 3
Alex2 часа назад
Я просто в восторге от изворотливости "запада" .Знали прекрасно,что проблема с русским исполнителем будет...а теперь и Украину "справедливо накажут" ,и об Россию ноги вытерли.Брависсимо лицемеры !
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сергей2 часа назад
становитесь в очередь, хохляндию кинули и распродают,главное вальцмана поймать что бы не свалил из или на украины
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Лёлик30 минут назад
Майдаунов ща будут дрючить все кому не лень , за то в кружевных труселях...
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