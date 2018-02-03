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Худрук "Гоголь Центра" Кирилл Серебренников заочно поздравил своих сотрудников с пятилетием, его голос в записи сопровождает церемонию награждения труппы памятными значками, юбилейный вечер проходит в театре в пятницу вечером.

Вечер ведет режиссер и актер Алексей Агранович.

"К пятилетию мы начали готовиться заранее, еще в августе — летом. Кирилл Семенович делал какие-то наработки в перерывах между съемками фильма, кто знал, что это может пригодиться — чудо!", — сказал Агранович.

Из колонок раздался голос Серебренникова в записи. Режиссер поприветствовал свою труппу и поздравил всех с юбилеем под гром аплодисментов.

"Мой голос сегодня существует отдельно от моего тела, так и запечалится в вашем сознании…", — сказал режиссер, добавив, что члены труппы получат памятные знаки "Гоголь Центра".

В числе первых знаки получили одна старейших актриса театра Ольге Науменко и ведущий актер "Гоголь Центра" Никита Кукушикин.

Уже полгода театр работает без своего создателя и художественного руководителя Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении средств, выделенных государством для проекта "Платформа". Вначале Серебренникова обвиняли в хищении 68 миллионов рублей, затем сумма возросла до 133 миллионов. Он находится под домашним арестом, который продлен до 19 апреля.