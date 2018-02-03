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США представили в пятницу новую ядерную доктрину, которая рисует мир в гораздо более мрачном свете, чем предыдущие аналогичные документы. России в доктрине отведено ключевое место, несмотря на то, что все "обычные подозреваемые" в лице КНР, Ирана и КНДР также фигурируют в документе.

"Рост российского потенциала"

Министр обороны США Джеймс Мэттис объяснил, почему США так сосредоточены на России в доктрине. "Это ответ на развитие российского потенциала и на природу их стратегии и доктрины", — заявил Мэттис в предисловии к документу. По его словам, Россия "определенно вернулась в конкуренцию великих держав".

В документе отмечается роль малых ядерных зарядов — утверждается, что это будет делаться для того, чтобы отвечать на подобные шаги других стран, включая России. Планируется также продолжать предложенную предыдущим президентом Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил и совершенствования "триады" — межконтинентальных ракет, стратегических подводных лодок и стратегической авиации.

Также в доктрине указывается, что "США и Россия в прошлом поддерживали стратегические диалоги по сдерживанию гонки ядерных вооружений и ядерных рисков". Вина за их прекращение в документе возложена на Россию "в связи с ее действиями на Украине и в Крыму".

"Мы рассчитываем, что однажды условия позволят проводить прозрачный и конструктивный разговор с РФ", — говорится в документе.

"Сегодня Россия модернизирует это (ядерное — ред.) оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала", — утверждается в документе.

Москву обвинили также в "угрозах первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России", — говорится в документе.

"Вместо этого Россия должна понять, что ядерное первичное применение, каким бы ограниченным оно ни было, не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта, и вызовет неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы. Наша стратегия позволит России понять, что любое применение ядерного оружия, даже ограниченное, недопустимо", — говорится в документе.

В меньшей степени США обеспокоены Китаем: "Китай также модернизирует и расширяет свои уже значительные ядерные силы. Как и Россия, Китай вводит совершенно новые ядерные вооружения, созданные, чтобы достигнуть конкретных целей в области национальной безопасности, а также модернизирует обычные вооруженные силы, бросая тем самым вызов традиционному американскому военному превосходству в западном Тихом океане", — говорится в документе.

Наиболее мрачный прогноз доктрины: КНДР остались месяцы до возможности нанести ядерный удар по США.

"Северная Корея ускорила провокационные попытки получить ядерное оружие и ракетные возможности, а также выразила конкретные угрозы использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов и их союзников в регионе. Северокорейские официальные лица настаивают, что они не откажутся от ядерного оружия, и Северная Корея может оказаться всего в нескольких месяцах от возможности нанести удар по Соединенным Штатам ракетами с ядерным вооружением. В последние годы Северная Корея значительно расширила полетные испытания ракет, в последнее время проводя испытания ракет межконтинентального радиуса действия, способных достичь территории США", — говорится в доктрине.

"Северная Корея провела шесть ядерных испытаний с 2006 года, включая испытания намного более мощной (водородной — ред.) бомбы. Кроме того, Северная Корея продолжает производить плутоний и высокообогащенный уран для ядерного оружия. Учитывая существующий и разрабатываемый ядерный потенциал, существующий потенциал в области химических, биологических и обычных вооружений, а также исключительно провокационную риторику и действия, она (Северная Корея — ред.) представляет собой неотложную и непредсказуемую угрозу Соединенным Штатам, союзникам и партнерам США. Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что незаконная ядерная программа Северной Кореи должна быть раз и навсегда прекращена таким образом, чтобы результат можно было верифицировать", — говорится в доктрине.

Иран и террористы

Иран и его ядерная программа по-прежнему являются причиной обеспокоенности США.

"Иран продолжает вкладывать средства в крупнейшую ракетную программу на Ближнем Востоке и может в будущем угрожать ядерным оружием. Иран также развивает другие неядерные военные возможности, включая системы крылатых ракет и возможности кибервойны для наступательных операций. Он также может продолжать инвестировать в химическое и биологическое оружие", — следует из документа.

Отмечается, что многие ограничения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), действующие в отношении ядерной программы Ирана, истекут в 2031 году.

"Иран сохраняет технологические возможности, необходимые для разработки ядерного оружия в течение года после принятия решения. Разработка Ираном баллистических ракет большей дальности и их агрессивная стратегия и деятельность по дестабилизации соседних государств поднимает вопросы о их долгосрочных обязательствах отказа от возможностей разработки ядерного оружия", — говорится в доктрине.

В США полагают, что когда ограничения в рамках СВПД истекут, давление на другие страны по приобретению ядерного оружия возрастет.

"Иран рассматривает влияние США на Ближнем Востоке как главную угрозу цели Ирана укрепить себя в качестве доминирующей региональной силы. Иран намерен увеличивать свое влияние над соседними странами и противодействовать влиянию США. Эта цель напрямую угрожает союзникам и партнерам США", — отмечается в документе.

Ядерный терроризм остается угрозой для США, а также для международной безопасности и стабильности, говорится в документе.

"Ядерный терроризм остается среди самых значительных угроз для безопасности США, союзников, партнеров, международной безопасности и стабильности. Ключевые усилия США в рамках этой стратегии включают в себя: обеспечение надежной охраны ядерного оружия, материалов, технологий и знаний (по изготовлению ядерного оружия); улучшение сотрудничества с союзниками, партнерами, международными институтами для борьбы с ядерным терроризмом; сдерживание государственной поддержки ядерного терроризма", — следует из документа.

Отмечается, что "самый эффективный путь по сокращению риска ядерного терроризма — надежная охрана ядерного оружия и материалов".

За разоружение, но против уничтожения

США привержены полному уничтожению химического и биологического оружия, а также в перспективе и ядерного оружия, говорится в документе. Ядерный арсенал США со времени окончания холодной войны сократился на 85%.

Вместе с тем, сейчас ядерные угрозы "существенно усилились", отмечают авторы.

"США по-прежнему привержены ядерному нераспространению, продолжают соблюдать свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и продолжат работу по укреплению режима договора", — говорится в доктрине.

"США продолжат добиваться политических условий и режима безопасности, который позволил бы дальнейшее сокращение ядерного оружия", — говорится в доктрине.

"При этом расширенное ядерное сдерживание продолжит быть краеугольным камнем американских усилий по нераспространению", — уточнили авторы доктрины.

Однако Пентагон при этом раскритиковал предложенный в ООН Договор о запрещении ядерного оружия. Посыл договора США представляется "нереалистичным", Вашингтон также считает, что он может повредить режиму нераспространения. Прошлый президент Обама заявил в 2009 году, что хотел бы увидеть мир без ядерного оружия, однако сейчас США обсуждать подобное будущее не готовы.

Фото: Flickr