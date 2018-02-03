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На Играх в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, спортсменам выдадут рекордное количество бесплатных презервативов за всю историю зимней Олимпиады. Об этом сообщает South China Morning Post.

Во время проведения Олимпиады будет распространено 110 тыс. презервативов «для предотвращения распространения ВИЧ-инфекции». Это на десять тысяч больше, чем на зимних Играх в Сочи в 2014 году и Ванкувере в 2010 году. Предполагается, что каждый из 2925 спортсменов получит по 37 презервативов.

Корзины с презервативами будут размещены в мужских и женских туалетах в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне. По словам организаторов, они не ждут, что все средства контрацепции будут использованы, поскольку чаще всего презервативы забирают в качестве сувениров.

Сборная России из-за допингового скандала отстранена от участия в Олимпиаде-2018. При этом российские спортсмены, не уличенные в применении допинга, будут выступить на Играх под нейтральным флагом. Приглашения от Международного олимпийского комитета на участие в Олимпиаде получили 169 спортсмена.

Источник: daily.afisha.ru

Фото из Flickr