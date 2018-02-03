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Крупнейший в мире сервис видеохостинга YouTube объявил о новых правилах показа контента пользователям: теперь видеоролики от средств массовой информации, получающих финансовую поддержку государства или общественных организаций, будут соответствующим образом маркироваться.

Сообщение об этом опубликовано в блоге на сайте YouTube. В нем уточняется, что маркировка вводится с целью «повышения прозрачности» взаимодействия между создателями видео, рекламодателями и пользователями «по всему миру» (именно «прозрачность» фигурирует в формулировке главной цели YouTube на 2018 год). Пока новую функцию смогут опробовать только пользователи из США.

Уведомление о том, что просматриваемое видео выпущено СМИ, которое финансируется государством или общественной организацией, будет размещаться под плеером, а ниже планируется указывать активную ссылку на страницу этого средства массовой информации в «Википедии».

Фото из Flickr