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Леди Гага отменила последние 10 выступлений в рамках европейской части своего всемирного концертного турне. Причиной этого стало обострение болей, которые она испытывает из-за фибромиалгии.

В своем твите поп-звезда извинилась перед поклонниками и написала, что очень расстроена случившимся, но ей приходится думать прежде всего о своем здоровье.

Леди Гага уже несколько лет страдает фибромиалгией - хроническим заболеванием, при котором возникают боли в разных частях тела.

В Британии отменяются ее выступления в Лондоне и Манчестере. Объявлено, что владельцам билетов вернут деньги в ближайшие дни.

В заявлении поп-звезды говорится, что это трудное решение было принято в пятницу на этой неделе по совету врачей.

"Я так расстроена, что не могу это описать, - написала Леди Гага в своем твите. - Но если я этого не сделаю, то мои стихи и моя музыка будут звучать фальшиво".

В ближайшие недели певица должна была выступать в Цюрихе, Кёльне, Стокгольме, Копенгагене, Париже и Берлине. Ее концерт в Бирмингеме, где Леди Гага выступила в минувшую среду, получил смешанные отзывы критиков и фанов.

В конце прошлого года Леди Гага объявила, что заключила контракт на двухлетний срок, который обязывает ее выступать с регулярными концертами в Лас-Вегасе с конца 2018 года.

Фото из Flickr