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В сирийской провинции Идлиб сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео на YouTube-канале группировки Свободной сирийской армии «Джейш эн-Наср»

В CIT отмечают, что самолеты этого типа в Сирии применяются только российскими ВКС. В соцсетях сирийских повстанцев сообщается, что пилот был убит.

Глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдул-Рахман в разговоре с Associated Press тоже предположил, что сбитый самолет мог быть российским. Он отметил, что пилот успел катапультироваться. Reuters передает со ссылкой на заявление повстанцев, что пилота взяли в плен. Он тяжело ранен.

В Минобороны РФ официально подтвердили, что сбитый штурмовик является российским, а также гибель пилота.

Позже, по информации CIT, в кармане пилота обнаружили рапорт о представлении к государственной награде майора Романа Филлипова за выполнение боевых задач в Сирии. Документ составлен от имени командира «смешанного авиационного полка особого назначения» подполковника С. Аксенова.