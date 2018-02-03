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В Европарламенте подготовили проект резолюции с призывом об отмене сезонного перевода стрелок часов.

Документ обращен к Еврокомиссии и разработан в комитете Европарламента по вопросам транспорта, сообщил УНИАН.

Резолюция будет вынесена на голосование на следующей неделе в четверг, 8 февраля, в рамках пленарного заседания в Страсбурге.

Проект резолюции об отмене перевода часов стал реакцией на инициативы и петиции граждан стран ЕС, в которых они выражали беспокойство относительно состояния здоровья из-за последствий изменения времени дважды в год.

Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что отказ от перехода на летнее время нужно согласовывать на уровне всех стран Евросоюза. В Брюсселе считают, что перевод стрелок часов позволяет экономить электроэнергию.

Впервые переходить на летнее и зимнее время начали в 1908 году в Великобритании. Это было сделано для экономии электроэнергии. Сейчас переход на зимнее и летнее время действует более чем в 100 странах, в остальных государствах стрелки часов не переводят.

Фото из Flickr