Ума Турман подробно рассказала о домогательствах Вайнштейна (2)
В мире | 3 февраля 2018 года, 21:49
Актриса Ума Турман рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, передает Variety.
По ее словам, после успеха «Криминального чтива» Вайнштейн пригласил ее встретиться в отеле в Париже и предложил сходить в сауну. По словам Турман, тогда она быстро ушла. Реклама
Через некоторое время она встретила его в отеле в Лондоне.
«Он толкнул меня. Попытался запраться на меня. Пытался показать свои гениталии. Он делал много неприятных вещей», — рассказала она.
Представитель Вайнштейна ответил, что слова Турман о физическом нападении «не соответствуют действительности».
Ранее Ума Турман поздравила с Днем благодарения всех, кроме Харви Вайнштейна.
Источник: Газета.ru
Ума!Так он ЗАПРАЛСЯ на тебя?
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"Запраться" - так в тексте - это блеск! Так куда же эта дама с продюсером ходила- запиралась, где была, если мужик смог демонстрировать ей свои гениталии? По углам тискалась? Или все же прямиком сама в номер евойный явилась? Рассказывать можно все, что душа возжелает... Например, что такое происходило, скажем, в Лувре иди, покруче, что на трибунах мавзолея... Но ради чего?
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