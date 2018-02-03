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Актриса Ума Турман рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, передает Variety.

По ее словам, после успеха «Криминального чтива» Вайнштейн пригласил ее встретиться в отеле в Париже и предложил сходить в сауну. По словам Турман, тогда она быстро ушла. Реклама

Через некоторое время она встретила его в отеле в Лондоне.

«Он толкнул меня. Попытался запраться на меня. Пытался показать свои гениталии. Он делал много неприятных вещей», — рассказала она.

Представитель Вайнштейна ответил, что слова Турман о физическом нападении «не соответствуют действительности».

Ранее Ума Турман поздравила с Днем благодарения всех, кроме Харви Вайнштейна.