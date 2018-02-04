Глава МОК: CAS необходимо реформировать (8)
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международный спортивный суд (CAS) необходимо реформировать, качество его решений не удовлетворяет олимпийский комитет.
"Мы не довольные решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS", - сказал он на пресс-конференции в Пхенчхане в воскресенье.
В минувший четверг CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, в отношении 11 спортсменов вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады. Олимпийский комитет России попросил МОК допустить до участия в Олимпиаде 2018 года 15 россиян, которых оправдал CAS.
Бах отметил, что решение CAS "разочаровывающее и неожиданное для нас". Глава МОК указал, что решение принято достаточно поздно, до Олимпиады остается мало времени. Кроме того, качество решения оставляет вопросы, и МОК не получил пока мотивировочной части.
По его словам, решение CAS об оправдании спортсменов может негативно сказаться на будущей борьбе с допингом. Также МОК не удовлетворен тем, что мотивировочную часть решения CAS обещал передать к концу февраля, что "очень поздно", отметил Бах.
Он заявил, что решения перед Олимпиадой в Рио были менее жесткими, поскольку у МОК не было "полной информации". При принятии решений перед Пхенчханом "мы соблюли все процедуры, в том числе выслушали российскую сторону, получили данные экспертов по вопросу царапин на допингах-пробах, поэтому приняли самые жесткие санкции из всех возможных, в том числе отстранили российских чиновников от участия в Олимпиадах".
Бах уточнил, что призыв к реформам в CAS не повлияет на уже принятые судом решения.
"Речь идет только о будущем. Мы не можем допустить ситуацию, в которой спортсмены потеряют доверие к CAS", - сказал он.
Президент МОК отметил, что предложил главе CAS подумать о внутренних реформах, тот "оценил предложение и обсудит его на уровне управляющей структуры CAS".
Бах также заявил, что решение о том, приглашать ли российских спортсменов, оправданных CAS, на Олимпиаду-2018, будет принято в течение нескольких дней.
"Вопрос о приглашениях рассмотрит независимая комиссия, которая передаст рекомендации в течение нескольких дней", - сказал он.
XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.