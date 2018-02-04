Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров Америки (1)
В мире | 4 февраля 2018 года, 11:45
Режиссер Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров Америки за фильм "Форма воды" в номинации "Лучший фильм" 2017 года, сообщается на сайте премии.
В номинации помимо дель Торо были представлены режиссеры Джордан Пил с картиной "Прочь", Кристофер Нолан с драмой "Дюнкерк", Мартин Макдонах и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", Грета Гервиг с фильмом "Леди Берд".
Ранее сообщалось, что создателей фильма "Форма воды", выдвинутого на премию "Оскар" в 13 номинациях, обвинили в плагиате.
Фото: facebook.com
Источник: Газета.ru
Один из самых выдающихся режиссеров
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